تالاييتش: الشمسان طلب التغيير بنفسه

اعتذر الكرواتي دراجان تالاييتش، مدرب منتخب البحرين الأول لكرة القدم، لمشجعي «الأحمر» عن بطء اللاعبين خلال مباراة قطر، مساء الخميس في جدة، ضمن أولى جولات المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي.

وصرّح تالاييتش خلال مؤتمرٍ صحافيّ بعد المباراة التي خسِرها 0ـ2: «أهنئ المنتخب القطري على فوزه، بذلنا قصارى جهدنا، لكننا ارتكبنا خطأ كبيرًا في لعبة الهدف الأول ولم نستطع العودة».

وأرجع بطء لاعبيه إلى درجة الحرارة المرتفعة، معتذرًا عنه، وأضاف: «الحرارة كانت سببًا في الظهور بهذا المستوى على الرغم من تفوقنا خلال الشوط الأول»، عازيًا إخراجه المدافع حمد الشمسان مع انطلاقة الشوط الثاني إلى طلب اللاعب بنفسه تغييره لعدم تمكنه من الحركة بصورة طبيعية.

واستقبل المنتخب البحريني، بطل «خليجي 26»، هدفًا في الدقيقة 70 من المدافع القطري بوعلام خوخي، والدقيقة 90+9 من الجناح حسن الهيدوس، الذي نفذ بنجاح ركلة جزاء متأخرة.