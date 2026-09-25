ممتاز السيدات.. الأهلي يتعادل مع نيوم

فرض فريق الأهلي الأول لكرة القدم للسيدات التعادل على مضيفه نيوم 1-1 ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي الممتاز على ملعب نادي جدة.

وتقدم نيوم عن طريق العراقية شوخان نور الدين عند الدقيقة «33»، قبل أن تدرك الأرجنتينية روث برافو التعادل للأهلي عند الدقيقة «75».

ورفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بعد فوز على الترجي، وخسارة أمام الهلال، وتعادل مع نيوم، فيما سجل 6 أهداف واستقبل 10.

وفي المقابل، رفع نيوم رصيده إلى نقطة واحدة في المركز السابع، بعد خسارتين أمام العلا والنصر، وتعادل مع الأهلي، وسجل هدفًا واستقبل 8 أهداف.

وتتواصل مواجهات الجولة، الجمعة، بلقاء النصر والعلا على ملعب نادي النصر، ويحل القادسية ضيفا على الاتحاد في ملعب الأخير، فيما تختتم الجولة السبت بمواجهة الترجي والهلال على ملعب كلية العناية الطبية في الرياض.