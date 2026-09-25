الحجاج لـ«الرياضية»: ماضون بثبات نحو المستقبل

أوضح لـ«الرياضية» الفنان السعودي إبراهيم الحجاج أن السعودية تمضي بثبات نحو مستقبل يليق بأبنائها، مستندةً إلى مسيرة حافلة بالمجد والطموح والإنجاز.

وعبّر الفنان السعودي عن فخره واعتزازه بالسعودية أثناء احتفالات اليوم الوطني الـ 96 قائلًا: «نقف بكل فخر واعتزاز أمام وطنٍ صنع المجد، وحمل راية الطموح، ومضى بثبات نحو مستقبلٍ يليق بأبنائه».

وأضاف: «وطني، أنت الحكاية التي نفخر بها، والأرض التي نحبها، والبيت الذي يجمعنا. في كل عام نزداد بك حبًا، وبإنجازاتك فخرًا، وبمستقبلك إيمانًا».

واختتم الحجاج حديثه قائلًا: «دام عزك يا وطن، ودامت رايتك خفّاقة، وحفظ الله السعودية وأدام عليها الأمن والعز والرخاء. كل عام ووطني بخير، وكل عام ونحن أكثر حبًا وانتماءً لهذه الأرض الغالية».