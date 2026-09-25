«صلة» و«آيكون».. مذكرة تفاهم تطور اليخوت في السعودية

وقّعت شركة «صلة» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة خلال انطلاق أعمال معرض موناكو لليخوت العالمي في نسخته الـ 2026، مذكرة تفاهم مع شركة «آيكون» السعودية، للتعاون في تطوير منشأة متخصصة لصيانة اليخوت الفاخرة في جدة، مما يتيح لمالكي اليخوت ومشغّليها الاستفادة من خدمات الصيانة الرئيسية في موقع أقرب إلى مناطق تشغيل يخوتهم.

وستدعم المنشأة منظومة اليخوت الفاخرة المتنامية، بما في ذلك نادي جدة لليخوت والمارينا، إلى جانب مواكبة التطور المستمر للسياحة البحرية في وجهات البحر الأحمر، مثل أمالا وجزيرة شُورى وغيرها، حيث تُنفذ حاليًا غالبية أعمال الصيانة الرئيسية لليخوت الفاخرة العاملة في البحر الأحمر في منشآت خارج السعوديةولا سيما في أوروبا، في حين يهدف التعاون بين الشركتين إلى معالجة هذه الفجوة، من خلال تأسيس القدرات الفنية والخدمات المتخصصة التي تسهم في تحويل محافظة جدة إلى واجهة سياحية واقتصادية متكاملة تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بعد الإعلان عن معرض البحر الأحمر لليخوت المقرر تنظيمه خلال الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر 2027 في نادي جدة لليخوت والمارينا، حيثُ سيشكل المعرض والمنشأة خطوتين متكاملتين نحو تطوير منظومة تعمل على مدار العام لخدمة مجتمع اليخوت الدولي في جدة، كما ستعمل المبادرتان على الجمع بين الفعاليات العالمية والبنية التحتية والخدمات المتخصصة اللازمة لدعم نمو القطاع على المدى الطويل.