خيمينيز وخوخي يحصدان جائزة الأفضل

ذهبت جائزتا أفضل لاعب في ثاني أيام كأس الخليج العربي «خليجي 27» إلى نيكولاس خيمينيز، مهاجم المنتخب الإماراتي، وبوعلام خوخي، مدافع المنتخب القطري.

وأحرز خيمينيز هدفين مسهمًا في فوز الإمارات 4-0 على اليمن، مساء الخميس، ضمن أولى جولات المجموعة الثانية من البطولة، التي انطلقت الأربعاء في جدة.

بعدها، فازت قطر 2-0 على البحرين، حامل اللقب، لحساب المجموعة ذاتها، وأحرز خوخي الهدف الأول.

وحصل كلٌ من خيمينيز وخوخي على جائزة «أفضل لاعب في المباراة»، المقدّمة من شركة «الديار العربية»، الشريك الرئيس للبطولة، التي تستمر حتى 6 أكتوبر المقبل.

وفي اليوم الأول، فاز بالجائزة همام الهمامي، جناح المنتخب السعودي، بعد الفوز 1-0 على الكويت، ضمن المجموعة الأولى، وناصر الرواحي، جناح المنتخب العماني، عقب التعادل 1-1 مع العراق، في إطار المجموعة ذاتها.