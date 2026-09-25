بدأها معارا إلى بني ياس.. حكاية خيمينيز تتواصل في «خليجي 27»

يفتح المهاجم نيكولاس خيمينيز في بطولة «خليجي 27»، التي تستضيفها جدة، صفحةً جديدةً من حكايةٍ كرويةٍ بدأت في الأرجنتين، ومرَّت بالملاعب الإماراتية قبل أن تقوده إلى ارتداء قميص «الأبيض».

في سان خوستو، إحدى مدن مقاطعة بوينس آيرس الأرجنتينية، وُلِدَ خيمينيز 16 يناير 1996، وتعلَّق بكرة القدم مبكِّرًا، لتقوده خطواته الأولى في اللعبة إلى نيو شيكاغو، النادي الذي شهد بدايته الاحترافية.

وصعد إلى الفريق الأول، مارس 2015، وخاض مباراته الاحترافية الأولى أمام جيمناسيا إي إسجريما ضمن بطولة دوري الدرجة الأولى في الأرجنتين. وخلال موسمه الأول مع الفريق لعب 14 مباراةً، وسجل ثلاثة أهدافٍ.

وخلال العام التالي، انتقل إلى تاليريس، الذي أعاره إلى سان مارتين صيف 2018، ثم إلى أرسنال ساراندي 2019.

وفي يوليو 2020، غادر خيمينيز الأرجنتين للمرة الأولى، متجهًا إلى الإمارات للانضمام إلى بني ياس على سبيل الإعارة. ولم يحتج وقتًا طويلًا للتأقلم، فسجل في مبارياته الرسمية الثلاث الأولى، وأنهى الموسم بـ 17 مساهمةً تهديفيةً عبر 31 مشاركةً.

وعلى ضوء هذه البداية اللافتة، حوَّل النادي إعارته إلى انتقالٍ دائمٍ، واستمر مع الفريق موسمين آخرين، أكدا حضوره في الدوري الإماراتي.

وبعد مواسمه الثلاثة برفقة بني ياس، انتقل إلى الوصل، وأصبح أحد أعمدة خط وسط الفريق، وقاده إلى تحقيق دوري موسم 2023ـ2024، وحصل على جائزة أفضل لاعبٍ أجنبي في المسابقة، كما جاء ضمن تشكيلة الموسم.

ومع ترسخ حضوره في الكرة الإماراتية، حصل على جنسية البلد الخليجي، أكتوبر 2023، لينفتح أمامه باب تمثيل «الأبيض».

وتلقَّى استدعاؤه الأول إلى المنتخب، يوليو 2025، ضمن القائمة التي أعلنها الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني كوزمين أولاريو، استعدادًا لمواجهات الملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

وسجَّل مشاركته الدولية الأولى في مباراةٍ تجريبيةٍ أمام البحرين، 8 سبتمبر 2025، انتهت بفوز الإمارات 1ـ0، ثم خاض مواجهات الملحق الأربع، وشارك بعدها في كأس العرب، وسجل هدفًا، وصنع آخر.

وفي جدة، وجد خيمينيز نفسه أمام محطةٍ مختلفةٍ بخوضه كأس الخليج للمرة الأولى. ولم ينتظر طويلًا لترك أثره، وسجَّل هدفين أمام اليمن، الخميس، أسهم بهما في فوز الإمارات 4ـ0 في مستهل مشوارها ضمن البطولة. وبعد صافرة النهاية تسلَّم جائزة أفضل لاعبٍ في المباراة.