بالقاتل.. خاكبو ينقذ هولندا من الخسارة

أنقذ المهاجم كودي خاكبو المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم، والإسباني تشافي هيرنانديز، مدربه الجديد، من الخسارة أمام ألمانيا التي يقودها أيضًا يورجن كلوب للمرة الأولى عندما أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع من مواجهتهما، الخميس، في أمستردام ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية بالمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وكانت ألمانيا البادئة بالتسجيل عبر فيليكس نميتشا في الدقيقة 32، وردَّ خاكبو بالتعادل في الوقت بدل الضائع «90+2».

واستعادت هولندا وألمانيا واحدةً من أكثر المنافسات حدةً بينهما في وقتٍ بدأ فيه المنتخبان مرحلةً جديدةً بعد خروجهما من دور الـ 16 لكأس العالم 2026.

وخلفَ تشافي، النجم الدولي السابق لبرشلونة، رونالد كومان بعد خروج «البرتقالي» أمام المغرب في المونديال.

في المقابل، عاد كلوب إلى التدريب للمرة الأولى منذ رحيله عن ليفربول، خلفًا ليوليان ناجلسمان عقب خروج ألمانيا المذل من كأس العالم أمام الباراجواي.

وبعد نهايةٍ مخيبةٍ لكأس العالم «هزيمتان»، عجزت ألمانيا عن تحقيق الفوز للمباراة الثالثة تواليًا للمرة الأولى منذ سلسلةٍ من أربع مواجهاتٍ انتهت في سبتمبر 2025.

وهذا التعادل الـ 19 في مواجهات المنتخبين التي تميل كفتها لألمانيا «18 فوزًا مقابل 12 هزيمةً».

وكانت هولندا البادئة بهز الشباك عبر قائدها فيرجيل فان دايك بضربةٍ رأسيةٍ إثر ركلةٍ ركنيةٍ، انبرى لها تيجاني رايندرز، لاعب وسط القادسية السعودي، في الدقيقة 12، لكنَّه ألغي بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد VAR بداعي خطأ ارتكبه براين بروبي، مهاجم سندرلاند الإنجليزي، على مارك أندريه تيرشتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني المعار إلى أياكس أمستردام.

وتلقَّت ألمانيا ضربةً موجعةً بإصابة كاي هافيرتز، مهاجم أرسنال الإنجليزي، فدخل مكانه يونس بن طالب، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، «30».

وكاد بن طالب، الذي اختار الدفاع عن ألوان ألمانيا على حساب المغرب، أن يفتتح التسجيل بعد دقيقةٍ من نزوله بتسديدةٍ قويةٍ، لكنَّ الحارس بارت فيربروخن تصدى لها «31».

ونجحت ألمانيا في افتتاح التسجيل إثر تمريرةٍ عرضيةٍ لفيليب ترو، مدافع فرايبورج، فشل كريم أديمي، جناح برشلونة، في متابعتها بسبب تدخل المدافع يان بول فان هيكه، فتهيَّأت أمام نميتشا، لاعب وسط بوروسيا دورتموند، فسدَّدها من مسافةٍ قريبةٍ داخل المرمى «32».

واحتج لاعبو هولندا بشدةٍ على ضيوفهم، كونهم واصلوا الهجمة، ولم يخرجوا الكرة بسبب إصابة بروبي إثر تدخلٍ في وسط الملعب من جوناثان تاه، لكن دون جدوى.

واضطر تشافي إلى استبدال بروبي، ودخل مكانه ميكس ميردينك «35».

وحاولت هولندا العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني، وخلقت بعض الفرص، أبرزها تسديدة ميردينك التي أبعدها تيرشتيجن إلى ركنية «76» قبل أن ينجح خاكبو في إدراك التعادل إثر تمريرةٍ من البديل روبن فان بومل، نجل لاعب الوسط الدولي السابق مارك، الذي يشرف حاليًّا على تدريب المنتخب البلجيكي «90+2».

وكان تشافي بدأ المباراة بإشراك رايندرز وكريسينسيو سامرفيل، نجمَ الهلال، لكنَّه استبدلهما في الشوط الثاني.

وفي المجموعة ذاتها، خطفت اليونان فوزًا صعبًا أمام مضيفتها صربيا 2ـ1.

وبكَّرت صربيا بالتسجيل، وتحديدًا في الدقيقة 4 عبر أندريا زيفكوفيتش إثر تمريرةٍ من دوسان تاديتش، وردَّت اليونان بواسطة خريستوس تسوليس، لاعب وسط أرسنال، بعد تمريرةٍ من فانجيليس بافليديس، مهاجم بنفيكا البرتغالي، «74»، قبل أن يخطف البديل أناستاسيوس دوفيكاس، مهاجم كومو الإيطالي، الفوز للضيوف «90+5».