الكاميرون تكسب جزر القمر.. وزيمبابوي تقلبها على سيراليون

حقَّق المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم بدايةً قويةً في حملته ضمن المجموعة السابعة لتصفيات بطولة أمم إفريقيا بفوزٍ مقنعٍ 3ـ1 على ضيفه جزر القمر في جاروا.

ومنح ديفيد نينجو «الأسود غير المروَّضة» التقدُّم في الدقيقة 39، وضاعف برايان مبويمو، مهاجم مانشستر يونايتد، النتيجة بعد فترةٍ وجيزةٍ من استئناف المباراة.

وردَّت جزر القمر على الفور من خلال وارميد أوماري في الدقيقة 51، لتهدِّد لفترةٍ وجيزةٍ بالعودة إلى المباراة، لكنَّ الكاميرون ظلت مسيطرةً، وأعاد داني ناماسو تقدُّمها بهدفٍ في الدقيقة 81، ليضمن النقاط الكاملة في المجموعة السابعة.

ولحساب المجموعة الخامسة، قلبت زيمبابوي تأخرها بهدفين نظيفين أمام سيراليون إلى فوزٍ بـ 3ـ2.

وسيطرت سيراليون تمامًا على المباراة، ووضعها ألي كونته في المقدمة بعد سبع دقائق فقط من البداية، وضاعف ساليو تاروالي النتيجة «27».

وجاء رد زيمبابوي بعد الاستراحة حازمًا، إذ قلَّص مارشال مونيتسي الفارق في الدقيقة 72، وعادلَ تاواندا تشيروا النتيجة بعدها بأربع دقائق.



وأكمل مونيتسي تحوُّلًا استثنائيًّا بتسجيل هدفه الثاني قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي، ليمنح زيمبابوي النقاط الثلاث كاملةً.