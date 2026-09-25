البحرين.. سادس بطل يخسر انطلاقة الدفاع عن اللقب

بات منتخب البحرين الأول لكرة القدم سادس بطلٍ لكأس الخليج العربي لكرة القدم يخسر في انطلاقة حملة الدفاع عن لقبه.

وتغلّب منتخب قطر 2-0 على «الأحمر»، حامل اللقب، مساء الخميس في جدة، ضمن أولى جولات المجموعة الثانية من «خليجي 27»، الذي انطلق الأربعاء بمشاركة المنتخبات الثمانية.

وخسِر البطلُ أولى مبارياته ضمن النسخة التالية خمس مراتٍ في تاريخ المسابقة، التي بدأت عام 1970.

حدث ذلك للكويت في 1984 و1998، وقطر في 1994 و2007، والمنتخب السعودي في 2004.

ودخل «الأزرق» إلى «خليجي 7» عمان بوصفه بطل نسخة 1982، لكن حملة الدفاع عن لقبِه بدأت بالخسارة 0-2 من نظيره الإماراتي.

وبالنتيجة ذاتها، خسِر قطر، بطل 1992، من الإمارات، المنتخب المضيف، في أولى جولات «خليجي 12» عام 1994.

واستهلّ الكويت حملة الدفاع عن لقب 1996 بالخسارة من نظيره السعودي 1-2 ضمن الجولة الافتتاحية للنسخة التالية، «خليجي 14» عام 1998. وتجاوز «الأزرق» هذه الهزيمة واحتفظ باللقب، وهي سابقةٌ لم تتكرّر حتى الآن.

وبعد فوزه بكأس الخليج العربي مرتين متتاليتين، عبر نسختي 15 و16 في 2002 و2003، خسِر «الأخضر» 1-2 من نظيره الكويتي في افتتاحية جولات «خليجي 17» الذي أقيم في 2004. ورفع «العنابي»، المنتخب المضيف، كأس تلك النسخة، ودشَّن مبارياته في التالية، عام 2007، بالخسارة 0-1 من العراق.