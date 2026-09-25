غانا تسقط في أرض «الأفيال»

افتتح المنتخب الإيفواري الأول لكرة القدم حملته في التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم إفريقيا بفوزٍ 2ـ0 على غانا، الخميس، على ملعب السلام في بواكي ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وافتتح مالك يالكوي، لاعب وسط برايتون الإنجليزي، أحد الثمانية الجدد الذين اختارهم المدرب الفرنسي العائد هيرفي رينارد، التسجيل في الدقيقة 44 بعد تمريرةٍ من فرانك كيسيه، لاعب وسط الأهلي السعودي السابق وأتالانتا الإيطالي، وضاعف كيسيه النتيجة من ركلة جزاءٍ «58».

ولم تكن النتيجة غير متوقَّعةٍ تمامًا بالنظر إلى أن منتخب «النجوم السوداء» وصل دون عديدٍ من لاعبيه الأكثر تأثيرًا حيث تخلَّف عنه محمد قدوس «توتنام»، وتوماس بارتي «الشباب»، وأنطوان سيمينيو «مانشستر سيتي»، وجوردان أيو «شيفيلد يونايتد»، ما ترك المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بفريقٍ غير مكتملٍ بشكلٍ ملحوظٍ في واحدةٍ من أصعب المباريات خارج ملعبه.

وضمَّت تشكيلة غانا الهجومية الأساسية عبد الفتاح إسحاقو، وإرنست نوماه، وبراندون توماس أسانتي، وكريستوفر بونسو باه، لاعب القادسية، بينما تولَّى ألكسندر دجيكو قيادة الفريق.

في حين، أشرك منتخب «الأفيال» لاعبين ذوي خبرةٍ مثل كيسيه، وإبراهيم سانجاري، وعثمان ديوماندي، وإيفان نديكا، ونيكولاس بيبي.