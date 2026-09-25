«NBA».. توّدع الفائز الأول

توفي بوب بيتيت، أول لاعب ينال جائزة أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA»، وأول من يُسجل 20 ألف نقطة في مسيرته، عن 93 عامًا.

وأصدرت رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «رفع بيتيت سقف التميز بوصفه أول فائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري، وأول من بلغ حاجز 20 ألف نقطة، وأول من نال جائزة أفضل لاعب في مباراة كل النجوم أربع مرات».

ونعى متحف مشاهير كرة السلة الذي انضم إليه 1971، وفاة بيتيت واصفًا النجم البالغ طوله 2,06 متر بـ«أحد عمالقة اللعبة الحقيقيين» و«لاعب رشيق وماهر أحدث نقلة في مركزه خلال مسيرته».

وأعلنت جامعة ولاية لويزيانا التي درس فيها بيتيت، وفاته بشكل رسمي، مشيرة إلى أن إنجازاته ليست معروفة على نطاق واسع، لأن مسيرته بدأت في وقت كان فيه البث التلفزيوني لا يزال محدودًا، وكان حفظ التسجيلات المصورة للأحداث الرياضية عشوائيًا في أحسن الأحوال، مضيفة: «الجمع بين رشاقته وقوته جعل إيقافه بالغ الصعوبة».

وشارك بيتيت في مباراة كل النجوم 11 مرة، واعتزل وهو الهداف التاريخي للدوري آنذاك، وقاد سانت فريق لويس هوكس إلى إحراز لقب الدوري على حساب بوسطن سلتيكس 1958.

وسجل بيتيت 50 نقطة في المباراة السادسة الحاسمة التي فاز فيها هوكس 110ـ109. ولم يحرز هوكس الذي يتخذ من أتلانتا مقرًا له حاليًا، لقب الدوري منذ ذلك الحين.

وتُوّج بيتيت بجائزة أفضل لاعب 1956 ثم مرة ثانية 1959.