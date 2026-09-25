الآسياد.. الأخضر يخفق في تجاوز ربع النهائي 36 عاما

ودّع المنتخب السعودي تحت 21 عامًا لكرة القدم منافسات دورة الألعاب الآسيوية 2026، بعد خسارته أمام نظيره الأوزبكي 0ـ3، الجمعة، على ملعب بالوما ميزوهو في ناجويا، ضمن الدور ربع النهائي.

وعجز الأخضر 36 عامًا عن تجاوز ربع النهائي بعد غادر، الجمعة، للمرة السادسة تواليًا، على غرار وداعه من الدور ذاته في نسخ 1990 و1994 و2014 و2018 و2022.

وافتتح ديلشود مورتازاييف التسجيل للمنتخب الأوزبكي عند الدقيقة 12، لينتهي الشوط الأول بتقدمه بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، أضاف عزيز بيك تولكينبيكوف الهدف الثاني عند الدقيقة 78، قبل أن يختتم عبد الرحمنوف الثلاثية في الدقيقة 86.

وكان المنتخب السعودي تأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه على قطر 2ـ0، وخسارته أمام كوريا الجنوبية بالنتيجة ذاتها في دور المجموعات.

يذكر أن أفضل إنجاز حققه الأخضر في الآسياد، نيله فضية 1986 وبرونزية 1982.