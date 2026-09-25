الإصابة تبعد موسيالا وهافيرتز عن ألمانيا

أُبعد جمال موسيالا، لاعب وسط فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم، وكاي هافيرتز، مهاجم أرسنال الإنجليزي، عن معسكر المنتخب الألماني، بعدما تعرض الأول لتمزق عضلي في الفخذ الأيمن، والثاني لشد عضلي، في وقت أبكر من المتوقع ضمن المشاركة في دوري الأمم الأوروبية، وفق ما أعلن اتحاد اللعبة، الجمعة، في بيان صحافي.

وأوضح الاتحاد الألماني أن الفحوص كشفت عن تمزق عضلي، وبذلك يُغادر موسيالا المعسكر لتلقي العلاج في ميونيخ، ولم يحدد الاتحاد درجة خطورة التمزق أو مدة الغياب المحتملة.

واضطر موسيالا، الخميس، إلى إيقاف عملية الإحماء بعدما كان مقررًا أن يبدأ أساسيًا أمام هولندا في أمستردام «1ـ1» في الجولة الأولى، إثر شعوره بألم في الفخذ الأيمن، وحل نديم أميري بدلًا منه في اللحظة الأخيرة في مركز صانع الألعاب.

وغادر هافيرتز أرض الملعب بعد تدخل قوي من كوينتن تيمبر، مدافع كريسيتال بالاس الإنجليزي، في الدقيقة 28، حيث عانى من شد عضلي.

ولتعويض غياب موسيالا وهافيرتز، سيلتحق جوناثان بوركارت، وفلوريان فيرتز بمعسكر المنتخب الألماني بدءًا من الجمعة.

واستدعى يورجن كلوب، مدرب «المانشافت» الجديد 44 لاعبًا لفترة دولية تمتد ثلاثة أسابيع، موزعين على قائمتين، الأولى لمواجهتي هولندا في أمستردام، الخميس، واليونان في أوجسبورج، الأحد، والثانية اعتبارًا من الإثنين، لخوض مباراتي دوري الأمم ضد صربيا في ميونيخ في الأول من أكتوبر المقبل، واليونان في سالونيك في الرابع من الشهر ذاته.

وكان موسيالا وهافيرتز ضمن القائمة الأولى، فيما ورد اسما بوركارت وفيرتز في الثانية.