فيرستابن يخطف الأخيرة في أذربيجان

تصدر الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، بطل العالم أربع مرات، الجمعة، أسرع الأزمنة متقدمًا على البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس، خلال جولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة لسباق جائزة أذربيجان الكبرى، المرحلة الخامسة عشرة من أصل 23 في بطولة العالم للفورمولا 1.

وسجل فيرستابن أفضل لفة بزمن دقيقة واحدة و43.922 ثانية في الدقائق الأخيرة، من حصة متقاربة شهدت منافسة شديدة وسط ظروف صعبة، ورياح متقلبة على حلبة باكو للشوارع، وانتزع أول صدارة له في التجارب الحرة الثالثة الموسم الجاري.

وأنهى السائق الهولندي الجولة متقدمًا بفارق 0.099 ثانية، على راسل الذي كان الأسرع في جولتي التجارب الحرة الأولى والثانية الخميس، فيما جاء مواطنه لويس هاميلتون، سائق فيراري، وبطل العالم 7 مرات، ثالثًا بفارق 0.111 ثانية.

وحل الإيطالي كيمي أنتونيلي، متصدر بطولة العالم، الذي غاب عن نصف جولتي التجارب الخميس، أبطأ بفارق 0.252 ثانية من راسل، زميله في الفريق.

وأحرز فيرستابن توقيته السريع بعدما كان سائقا مرسيدس عادا إلى المرآب، لكنه وجد الوقت أيضًا للتعبير عن إحباطه من السيارة عبر جهاز الاتصال اللاسلكي للفريق، قائلًا: «لو أن هذه السيارة، لمرة واحدة، تتوقف عن القفز مثل الكنغر».

وجاء شارل لوكلير، سائق فيراري، الساعي إلى إحراز مركز الانطلاق الأول للمرة الخامسة في باكو وتحقيق فوزه الأول، في المركز الخامس، متقدمًا على الفرنسي بيار جاسلي، سائق ألبين، وثنائي ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري، والبريطاني لاندو نوريس، بطل العالم.

و الفرنسي إسحاق حجار، سائق ريد بول المركز التاسع، فيما جاء الأرجنتيني فرانكو كولابينتو، سائق ألبين، عاشرًا.

ويعود السائقون إلى الحلبة عند انطلاق التصفيات التأهيلية مساء الجمعة.

ويُنظم السباق الرئيس للجائزة الكُبرى السبت بدلًا من الأحد المعتاد، لأن 27 سبتمبر الجاري، يوافق يومًا وطنيًا في أذربيجان.