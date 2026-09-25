بعد تحطيم رقمه القياسي.. ‬يانج: أوهاشي عبقري

وصف السباح الصيني تشين هاي‭ ‬يانج، الفائز بذهبية سباق 50 متر صدر سباحة، الجمعة، نظيره الياباني الشاب شين أوهاشي، بـ«العبقري»، وذلك بعدما حطم الأخير رقمه القياسي العالمي في سباق 200 متر لسباحة الصدر للرجال في طريقه للفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية 2026.

وقال تشين للصحافيين قبل نهائي سباق 50 متر صدر سباحة: «قدم أداءً رائعًا، أحترمه كثيرًا، لست حزينًا لخسارة الرقم القياسي العالمي، لا يزال في 17 عامًا من عمره وحقق بالفعل أزمنة ⁠سريعة وأظهر موهبة وأداء رائعًا، هو عبقري».

وأشار ‬يانج صاحب الـ27 عامًا، والذي كان ضمن الفريق الصيني الفائز بالميدالية الذهبية في ‌سباق أربعة في 100 متر متنوع في أولمبياد باريس، إلى أنه كان يتعافى ⁠من ⁠إصابة في الركبة، ولم يشارك في سباق 200 متر بسبب الإرهاق، مضيفًا: «في الوقت الحالي، لا أرغب في خوض سباق 200 متر لأنني أعتقد أن الأمر يتعلق بالعمر أو باللياقة البدنية، مجرد أمور بسيطة»، ما خفف من الآمال في مواجهة مستقبلية مع أوهاشي في هذا السباق.

وعند سؤاله عن احتمال عودته لسباق 200 متر في أولمبياد لوس أنجليس 2028، ​لم يبدِ تشين ​أيّ التزام، متابعًا: «ليس لدي أي فكرة، دعونا نركز فقط على سباق 50 متر».

وأحدث أوهاشي البالغ من العمر 17 عامًا، الخميس، ضجة كبيرة في أحواض السباحة بدورة الألعاب الآسيوية، محطمًا الرقم القياسي العالمي بزمن بلغ 2:04.83 دقيقة ‌ليتفوق على الرقم ​الذي ‌سجله ‬يانج في ​بطولة ⁠العالم 2023، والذي بلغ 2:05.48 دقيقة.

وعلى الرغم ‌من حمله الرقم القياسي ‌العالمي السابق وكونه بطل ​العالم الحالي في سباق ‌200 متر، فإن تشين لم يشارك في ‌هذا السباق خلال دورة الألعاب الآسيوية المنظمة في آيتشي-ناجويا.