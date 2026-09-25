كبار أوروبا يدعون إلى إصلاح حوكمة «فيفا»

دعت رابطات الدوريات الأوروبية الأربعة الكبرى، الإنجليزي، الإسباني «لا ليجا»، الإيطالي «سيري أ» و الألماني «بوندسليجا»، الجمعة، إلى إصلاح حوكمة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويعيش مجلس إدارة اتحاد الكرة العالمية أزمة منذ الكشف عن مشروع تم تجميده لإنشاء شركة تجارية مفتوحة أمام المستثمرين من القطاع الخاص.

وأصدرت هذه الدوريات الأربعة بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «إن إصلاحًا جوهريًا للحوكمة أمر لا غنى عنه لإعادة إرساء حدود نظامية واضحة داخل «فيفا»، وضمان، بشكل يمكن التحقق منه، بقاء الملفات التأديبية الفردية بمنأى عن أي تدخل سياسي، نتحدث بصوت واحد، بصفتنا أعضاء مؤسسين في رابطتي الدوريات الأوروبية والدوريات العالمية، لأننا ندرك كيف يؤثر التوسع المستمر لـ«فيفا» على الجميع».

ويتعرض إنفانتينو الذي خلف مواطنه سيب بلاتر في رئاسة «فيفا» 2016 عقب فضيحة فساد، لضغوط شديدة منذ الإعلان في أواخر يوليو الماضي عن مقترحات لإنشاء شركة تجارية تابعة تتولى إدارة أبرز بطولات الهيئة، مثل كأس العالم وكأس العالم للأندية.

وسبق لعدد من الاتحادات الدعوة إلى إنهاء ولاية إنفانتينو على رأس «فيفا».

غير أن الدوريات الأربع تجنبت تحميل إنفانتينو وحده مسؤولية المشكلات التي تراها في حوكمة الاتحاد الدولي، مضيفة: «مشكلة الحوكمة في «فيفا» تتجاوز بكثير دور شخص واحد، السؤال الأوسع يتمثل في ما إذا كان ينبغي لرئيس «فيفا» أن يجمع في الوقت ذاته هذه السلطات التنظيمية والتجارية والسياسية من دون ضوابط وتوازنات فعالة، بما في ذلك موافقة الأطراف المعنية المتأثرة».

ويأتي هذا المطلب في وقت اقترح فيه إنفانتينو إجراء مشاورات مع الاتحادات الوطنية لإصلاح حوكمة الهيئة.

وتابع بيان الدوريات الأوروبية الأربع الكبرى: «صحيح أن رئيس «فيفا» أقرّ بالحاجة إلى الإصلاح، لكن لا يكفي التفكير في تغييرات سطحية أو إجرائية في أعقاب قضية مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز»، ووصفت المشروع بأنه أحد أخطر أشكال إساءة استخدام السلطة في تاريخ الهيئة.

وتقترح رابطات الدوريات الأربع إنشاء هيئة دائمة تمثل الاتحادات الوطنية والدوريات والأندية واللاعبين، في كرة القدم للرجال والنساء على حد سواء.

ويتعيّن أن تكون هذه الهيئة مطلعة بالكامل على المبادرات الجديدة وأن تؤدي دورًا مهمًا في عملية اتخاذ القرار داخل «فيفا»، كما طالبت بحماية الدور التنظيمي لـ«فيفا» وفصله عن وظيفته التجارية.

ودعت الرابطات المرشحين لرئاسة «فيفا» إلى الالتزام بهذه المبادئ، وإلى الدعوة، خلال الأيام المئة الأولى من الولاية الرئاسية المقبلة، إلى مؤتمر بشأن الحوكمة، برئاسة شخصية مستقلة، ويضم الاتحادات الأعضاء ومجمل أسرة كرة القدم، على أن يقدم تقريرًا علنيًا خلال ستة أشهر.

ويُعد إنفانتينو حتى الآن المرشح الوحيد لانتخابات رئاسة «فيفا» المقررة في 18 مارس 2027، فيما يستمر باب الترشيحات مفتوحًا حتى 18 نوفمبر المقبل.

وعلى الرغم من سحب مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز»، تواصل كل من الاتحادات الأوروبي «يويفا»، أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» والآسيوي، ممارسة الضغوط على إنفانتينو والمطالبة برحيله.