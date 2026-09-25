الذهبية السابعة

تُوج السباح الصيني تشانج تشانشو، الجمعة، بذهبيته السابعة القياسية في السباحة ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2026، بعد فوزه بسباق 400 م حرة (رويترز) و(الفرنسية)