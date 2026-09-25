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الذهبية السابعة

2026.09.25 | 02:56 pm
تُوج السباح الصيني تشانج تشانشو، الجمعة، بذهبيته السابعة القياسية في السباحة ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2026، بعد فوزه بسباق 400 م حرة (رويترز) و(الفرنسية)
الذهبية السابعة

الذهبية السابعة

الذهبية السابعة

الذهبية السابعة

الذهبية السابعة