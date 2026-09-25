السكتيوي: الأخضر صعب.. وزاهر والرواحي مختلفان

أكد المغربي طارق السكتيوي، مدرب المنتخب العماني الأول لكرة القدم، صعوبة مواجهة الأخضر السعودي، السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس الخليج الـ27، مشددًا على أن فريقه سيدخل اللقاء بحثًا عن الانتصار والنقاط الثلاث.

وقال السكتيوي خلال المؤتمر الصحافي، الجمعة، الذي يسبق المواجهة المقررة على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية: «مباراة صعبة على الطرفين، وهي الثانية لنا في البطولة ومهمة، ونعرف أن لدينا ثلاث مواجهات ولا توجد واحدة منها سهلة، وغدًا سنرى الفريق الأكثر جاهزية فنيًا وبدنيًا».

وكشف المدرب المغربي عن تعرض بعض لاعبيه للإرهاق عقب المباراة الأولى، موضحًا: «بعض اللاعبين واجهوا مشكلات بسيطة وتعبًا بسبب توقيت المباراة وارتفاع الرطوبة، لكن لا يوجد ما يدعو إلى القلق، ولا نعاني من إصابات».

وأضاف السكتيوي: «سنواجه منتخبًا قويًا يملك أفضلية اللعب أمام جماهيره، لكن لدينا لاعبون يحملون روحًا كبيرة للدفاع عن قميص عُمان وإسعاد جماهيرنا.. نعمل على الجانب الذهني، وندخل كل مباراة من أجل الانتصار، وإن لم ننتصر فعلينا ألا نخسر».

وأضاف: «المنتخب السعودي فاز في مباراته الأولى، لكنه ما زال يملك مباراتين، ونحن نحترمه كثيرًا، وفي الوقت نفسه لا نقلل من أنفسنا. سندخل المواجهة بشخصية قوية ورغبة في الفوز».

وأشار السكتيوي إلى أن انتصار الأخضر في الجولة الأولى منحه دفعة معنوية، وقال: «السعودية أصبحت أكثر حماسًا بعد الفوز الأول، وربما أصبحت لدى مدربها فرصة أكبر لإراحة بعض اللاعبين، لكننا نبحث عن الانتصار ونعرف أهمية النقاط في البطولات المجمعة. لا توجد أمامنا خيارات سوى الفوز في المباراتين المقبلتين».

ورفض مدرب عُمان التعليق على القرارات التحكيمية في المباراة السابقة، قائلًا: «ليس لدي وقت لمراجعتها، لأن تركيزنا منصب على الاستعداد للمواجهة المقبلة. جميع الحكام الموجودين في البطولة يمتلكون مؤهلات كبيرة، وهم بشر ومعرضون للخطأ، ونحن نركز على فريقنا وما يحدث داخل الملعب».

وشدد السكتيوي على أهمية العمل الجماعي، مبينًا أن كرة القدم تعتمد على المجموعة وليس الفرد، وأضاف: «اللاعب المميز يستطيع صناعة الفارق، لكنه بمفرده لا يمنحك البطولات. مجموعتنا متساوية في الأهمية، ونحتاج إلى إمكانات مختلفة، وعبد المجيد وزاهر وناصر الرواحي يملكون مؤهلات مختلفة ونحتاج إليهم جميعًا».

من جانبه، أكد عبد المجيد البلوشي، مهاجم المنتخب العماني، جاهزية اللاعبين للمواجهة، وقال: «المباراة صعبة على الطرفين، وسنسعى إلى كسبها وحصد النقاط الثلاث، فهذا هدفنا الرئيس».

وأضاف البلوشي: «شعورنا لا يوصف بوصفنا لاعبين شبابًا نخوض المشاركة الأولى في دورات الخليج. دخلنا أجواء البطولة منذ اليوم الأول، ونحن هنا من أجل إسعاد الشعب العماني. جميع اللاعبين جاهزون، ولا يفرق معنا من يبدأ أساسيًا أو احتياطيًا، فالأهم الفوز والانتصار».