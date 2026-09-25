دونيس: إصابة العقيدي قوية.. وانتقاد الحمدان مرفوض

شدد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على أن إصابة نواف العقيدي، حارس الأخضر قوية، مؤكدًا أنه يعمل على معالجة ملاحظات مواجهة الكويت، قبل لقاء عُمان، السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس الخليج الـ27.

وسقط العقيدي على أرضية الملعب في الدقيقة 78، خلال الانتصار على الكويت 1ـ0، لدى محاولته إبعاد كرة عرضية عقب تنفيذ ضربة حرة مساء الأربعاء، وبعد خمس دقائق خرج الحارس في تبديل اضطراري، تاركًا مكانه لمحمد العويس.

وقال دونيس خلال المؤتمر الصحافي، الجمعة، الذي يسبق المواجهة على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية: «نواف العقيدي تعرض لإصابة قوية، وهذا هو الخبر السيئ، ولهذا السبب استبدلناه.. من المهم أن نعمل بصورة أفضل، وأن نكون أقوى أمام المرمى، وعلى اللاعبين التحسن في استغلال الفرص، وتدريباتنا المتواصلة تهدف إلى تحقيق نتيجة أفضل».

ورفض دونيس تحميل عبد الله الحمدان، مهاجم الأخضر، مسؤولية إهدار الفرص أو توجيه الانتقادات إليه بشكل منفرد، وقال: «لا أحب الحديث عن لاعب بشكل خاص أو تحميله المسؤولية، ومثل هذه الأمور خاطئة، وما حدث مع عبد الله الحمدان من انتقادات خطأ بكل تأكيد.. علينا دعم جميع اللاعبين، والحمدان بدأ بشكل إيجابي بوصفه هدافًا، وكان مستواه رائعًا مع الأندية، ولدينا أيضًا عبد الله السالم وفراس البريكان، وعلينا دائمًا التركيز بشكل أكبر أمام المرمى».

وأوضح المدرب اليوناني أن الجهاز الفني حلل مواجهة الكويت الماضية، وقال: «نتعامل مع كل مباراة على حدة، ونعمل على استشفاء اللاعبين بعد المجهود الكبير في المباراة الأولى. منتخب عُمان يمتلك مهارات عالية، وعلينا التركيز طوال فترات المواجهة، والضغط على الخصم والسيطرة على الكرة».

وأضاف: «أمام الكويت استحوذنا على المباراة في بدايتها، وكان خصمنا قويًا، وكنا حريصين على عدم استقبال الأهداف، والجوانب الدفاعية لدينا كانت رائعة».

وشدد دونيس على أهمية المواجهة الثانية، مبينًا أن الجهاز الفني يدرس منافسيه بصورة تفصيلية، وقال: «نتحدث الآن عن عُمان، وسنتحدث أيضًا عن العراق، وهم مميزون دفاعيًا. نحن نحلل الخصوم دائمًا بشكل تفصيلي، والمباراة المقبلة مهمة جدًا، وعلينا تقديم كل ما بوسعنا لتحقيق نتيجة إيجابية».

وأشار مدرب الأخضر إلى أهمية المحافظة على الأجواء الإيجابية داخل المنتخب، مضيفًا: «علينا مواصلة العمل والحفاظ على الأجواء الجميلة والثقة الكبيرة التي نعيشها، وهذا ما أشاهده في التدريبات والفندق، وعلينا تقديم أداء أفضل من أجل تحقيق الانتصارات».

واختتم دونيس حديثه بالتأكيد على ضرورة حصر التركيز في كأس الخليج، وقال: «يجب علينا التركيز على البطولة الحالية، وترك التفكير في البطولات الأخرى».

من جانبه، أكد عبد الإله العمري، مدافع المنتخب السعودي، جاهزية اللاعبين لمواجهة عُمان، وقال: «تحضيراتنا جيدة، واستمعنا إلى توجيهات المدرب، وبإذن الله نسعد الجماهير بالنقاط الثلاث».

وعن مستوياته الأخيرة، أضاف العمري: «هذا توفيق من الله بظهوري بهذه المستويات، وأسعى دائمًا إلى الأفضل. نحن نعمل، وبحول الله نحصل على قدر تعبنا».