تشانج يتوج بالذهبية السابعة في الآسياد

فاز الواعد الصيني تشانج تشانشو، الجمعة، بذهبيته السابعة القياسية في السباحة ضمن دورة الألعاب الآسيوية، معتبرًا أنها كانت «الخاتمة المثالية» لأسبوعه في اليابان.

وأحرز ابن الـ19 عامًا لقب سباق 400 م حرة بزمن قياسي للألعاب بلغ 3:41.28 دقائق، ولم يسبق لأي سباح أن أحرز 7 ذهبيات في نسخة واحدة من الألعاب.

وكانت اليابانية ريكاكو إيكي أحرزت 6 ذهبيات في جاكرتا 2018، قبل أن تعادل الصينية تشانج يوفي إنجازها في هانغجو بعد خمسة أعوام.

وتفوق تشانشو، البالغ طوله 1.98 متر، عليهما بذهبية إضافية، قائلًا: «كنت أكثر هدوءًا مما تخيلت أن أكون عليه، كانت لحظة لمس الحائط على الأرجح الأكثر إثارة، كان هذا أيضًا سباقي الأخير في المنافسات، أشعر أن اليوم كان خاتمة مثالية».

وتوج تشانج أيضًا بالذهبيات الفردية في سباقات 200 م و800 م و1500 م حرة، إضافة إلى ثلاث ذهبيات في سباقات التتابع، فارضًا تفوّقًا كبيرًا في سباق 400 م حرة، منهيًا المنافسات بفارق 4.27 ثوان أمام الياباني كازوشي إيمافوكو، صاحب الفضية.

وجلس تشانج على الحبل الفاصل بين الحارات عقب السباق، وبدأ يعد ببطء على أصابعه الميداليات السبع التي أحرزها.

وبات السباح الصيني يتطلع الآن إلى أولمبياد لوس أنجليس 2028 وتحطيم الأرقام القياسية العالمية، مضيفًا: «أعتقد أن الأهم هو أن أبقى متواضعًا ومركزًا، لأن الألعاب الآسيوية ليست هدفي النهائي، يجب أن أواجه نقاط ضعفي بصراحة وأن أدرك الفارق بيني وبين أفضل الرياضيين في العالم».

وكانت ليلة ناجحة أخرى للصين في حوض السباحة، إذ أحرزت خمس ذهبيات من أصل سبع كانت متاحة الجمعة.

وتصدرت الصين جدول ميداليات السباحة برصيد 30 ذهبية، بفارق كبير عن اليابان الثانية بسبع ذهبيات.

وخطفت لي بينغجي ذهبيتها الخامسة في الألعاب بفوزها بسباق 800 م حرة للسيدات، فيما نالت تشانج يوفي ذهبيتها الرابعة في سباق 50 م فراشة.

وحققت تايوان نجاحًا بإحراز أول ذهبية لها في تاريخ منافسات السباحة للرجال في الألعاب الآسيوية، بعدما فاز وانج كوان-هونج بسباق 200 م فراشة بزمن 1:55.05 دقيقة، متقدمًا بفارق ضئيل على الصيني شو فانج عند خط النهاية.

وفشل المراهق الياباني شين أوهاشي في إحراز ثلاثية ذهبية، بعد ليلة واحدة من تحطيمه الرقم القياسي العالمي خلال فوزه بسباق 200 م صدر.

وحل ابن السابعة عشرة عامًا ثالثًا في سباق 50 م صدر، بفارق 0.33 ثانية خلف الصيني تشين هايانج صاحب الذهبية.

وخطف الياباني كوداي نيشيونو سباق 200 م ظهر للرجال، فيما أحرزت الصين ذهبيتها الأخيرة في سباق التتابع المتنوع 4 مرات 100 م للسيدات.