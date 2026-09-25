سينر ينسحب من بكين ويؤجل العودة

أجّل الإيطالي يانيك سينر، نجم التنس، المصنف الأول عالميًا، عودته إلى الملاعب، بعدما أعلن انسحابه، الجمعة، من دورة بكين «فئة 500» المُقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، وذلك بسبب إصابة في ركبته اليمنى أبعدته عن المنافسات منذ تتويجه بلقب بطولة «ويمبلدون» منتصف يوليو الماضي.

وقال حامل اللقب الإيطالي في مقطع فيديو بثّه عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «لن أتمكن من اللعب في بكين هذا العام. ركبتي ليست في الحالة التي أود أن تكون عليها، ولست جاهزًا بعد للمنافسة».

وأضاف سينر: «لست جاهزًا بعد للعودة إلى المنافسات، لكني سأبذل كل ما في وسعي للعودة بأسرع وقت ممكن»، بعدما اضطر أيضًا إلى الانسحاب من بطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، حيث كان وصيف النسخة الماضية.

ويزيد انسحاب سينر من فرص الألماني ألكسندر زفيريف، وصيفه، في اعتلاء صدارة التصنيف العالمي لرابطة اللاعبين المحترفين للمرة الأولى بحلول نهاية الموسم.

وتفصل حاليًا 1810 نقاط بين أول لاعبين في العالم، وسيتقلص هذا الفارق بما لا يقل عن 440 نقطة في التصنيف المقبل.

ويملك سينر عددًا أكبر بكثير من النقاط للدفاع عنها حتى نهاية الموسم، بعدما توج 2025 بلقبي دورتي بكين وفيينا «500 نقطة»، وبلقب دورة باريس بيرسي لماسترز الألف نقطة، إضافة إلى بطولة الماسترز الختامية «أيه تي بي» في تورينو التي تمنح الفائز بها 1500 نقطة.