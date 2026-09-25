برونزية سعودية

حقق فريق السعودية الميدالية البرونزية في منافسات الرياضات الإلكترونية، الجمعة، في دورة الألعاب الآسيوية العشرين «ناجويا 2026» (المركز الإعلامي ـ فريق السعودية)