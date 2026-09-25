إصابة المرفق تبعد العقيدي عن الأخضر

يغادر نواف العقيدي، حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الجمعة، معسكر الأخضر في جدة، بعد أن أظهر فحص بالأشعة إصابته في مرفق اليد اليمنى، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن العقيدي خرج من حسابات مدربه اليوناني جورجيوس دونيس فيما تبقى من «خليجي 27».

وسقط العقيدي على أرضية الملعب في الدقيقة 78، خلال الانتصار على الكويت 1ـ0 لدى محاولته إبعاد كرة عرضية عقِب تنفيذ ضربة حرة مساء الأربعاء، ضمن أول أيام كأس الخليج العربي.

وبعد خمس دقائق، خرج الحارس في تبديل اضطراري، تاركًا مكانه لمحمد العويس.

وكان دونيس، استدعى الخميس، عبد القدوس عطية، حارس العلا «درجة أولى»، إلى قائمة «خليجي 27».

ويملك عطية «29 عامًا» في رصيده مواجهتين دوليتين خاضهما مع «الصقور»، الأولى أمام العراق في مباراة تجريبية لعبت في البصرة فبراير 2018 وانتهت بالخسارة 1ـ4، والثانية ضد منتخب بورتوريكو، ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم في الصيف الماضي وكسبها الأخضر 3ـ0.

وسبق لعطية أن استُدعي للأخضر ثلاث مرات، الأولى في كأس «خليجي 23» في 2017، والثانية في 2018 ضمن أيام «فيفا»، إضافة إلى الاستدعاء قبل المشاركة في المونديال الأخير.

وشارك عطية مع فريقه الموسم الجاري في ست مباريات بمجموع 540 دقيقة، منها خمس مباريات في دوري الدرجة الأولى، ومواجهة وحيدة في دور الـ32 من مسابقة كأس الملك.

ويملك الأخضر في قائمته المشاركة في «خليجي 27» ثلاثة حراس العقيدي والعويس وحامد الشنقيطي، إضافة إلى عطية.