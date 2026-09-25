قطر تخطف فضية السلة

توج المنتخب القطري الأول لكرة السلة، الجمعة، بفضية مسابقة كرة السلة 3X3 ضمن دورة الألعاب الآسيوية المنظمة في اليابان، بعد خسارته أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 10ـ19 في المباراة النهائية.

وبلغ الفريق القطري المباراة النهائية بفوزه بنتيجة 14ـ11 في نصف النهائي، على إيران التي نالت البرونزية، بتغلبها على الفلبين 21ـ10 في مباراة المركز الثالث.

وتُعد هذه الميدالية الفضية الثانية لقطر في النسخة الجارية، بعد الأولى لعبد الرحمن عبد الحميد في مسابقة الكوميتيه لوزن تحت 60 كلج في الكاراتيه، والخامسة في مختلف المعادن بعد ذهبيتي مسابقة السكيت في رياضة الرماية لفرق الرجال والفردي لراشد العذبة، وبرونزية عبد الله رشاد بابكر في الكوميتيه لوزن تحت 84 كلج في الكاراتيه.

وارتفعت الحصيلة العربية في اليابان إلى 24 ميدالية، بينها 8 ذهبيات و10 فضيات و10 برونزيات، تتقاسمها ثماني دول.