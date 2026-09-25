محفوظ يقود الأخضر وعُمان

عينت لجنة الحكام في اتحاد كأس الخليج العربي، البحريني عمار محفوظ حكمًا لمواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره العُماني، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الخليج الـ27 على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، السبت، وفق لما أعلنته على منصة إكس الجمعة.

ويساعد محفوظ في إدارة المواجهة مواطناه محمد جعفر سلمان وعبد الله الرويمي، فيما يتولى البرتغالي جواو بينيرو مهمة الحكم الرابع.

وفي المباراة الثانية، أسندت اللجنة إدارة مواجهة الكويت والعراق، التي يحتضنها ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، السبت، إلى المغربي جلال جيد، ويعاونه مواطناه زكرياء برنسي ومصطفى أكركاض، فيما سيكون الهولندي داني ماكليلي حكمًا رابعًا.

وكانت الجولة الأولى من المجموعة شهدت، الأربعاء، تعادل العراق والبحرين 1ـ1 على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، في مواجهة أدارها الإماراتي عمر العلي، فيما تغلب المنتخب السعودي على نظيره الكويتي 1ـ0 على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية، بقيادة تحكيمية للبرتغالي جواو بينيرو.