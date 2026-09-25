الثانية تواليا.. بلينجهام الأفضل بين «الأسود الثلاثة»

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، اختياره جود بلينجهام أفضل لاعب في منتخب «الأسود الثلاثة» ​للرجال للموسم الثاني تواليًا، بعد موسم سجل خلاله رقمًا قياسيًا بلغ سبعة أهداف في كأس العالم 2026.

وقال بلينجهام: «شعور رائع، وشرف عظيم أن أحظى بتقدير الجماهير مجددًا، هذا ليس شيئًا تفكر فيه عندما تلعب لمنتخب بلادك، لكنه بالطبع إضافة جميلة إلى الصيف الرائع الذي قضيناه، وإلى شرف اللعب لصالح بلدي».

وأحرز بلينجهام، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني رقمًا قياسيًا لأكبر عدد من الأهداف سجله لاعب إنجليزي في بطولة كبرى، عندما حقق منتخب إنجلترا ‌أفضل نتيجة ‌له في كأس العالم منذ ‌1966 ⁠بحصوله على ​المركز ⁠الثالث.

واختير الفائز بالجائزة من خلال ⁠تصويت المشجعين على التطبيق الرسمي لمنتخب ‌إنجلترا.

وشهدت حصيلة بلينجهام صاحب الـ23 عامًا، في كأس العالم تسجيل ثنائيتين، الأولى ​في الفوز على المكسيك في دور الـ 16 على ملعب ‌أزتيكا، والثانية في الانتصار على النرويج في دور الثمانية في ميامي.

كما أصبح بلينجهام أصغر لاعب أوروبي يشارك في أربع بطولات كبرى.

وأكد توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، أن ‌بلينجهام يُعد أحد أفضل لاعبي البطولة، مضيفًا: «⁠قدم كل ما لديه وبلغ كامل إمكاناته، كان بإمكانكم أن تروا بوضوح مدى روحه التنافسية وأنه أشبه بآلة لا تتوقف، يزدهر تحت الضغط، ويعشق مثل هذه اللحظات وهذه المحافل، وهي التي تخرج أفضل ما لديه».

وكان القائد هاري كين، أفضل هداف لمنتخب إنجلترا للموسم السابع تواليًا بعد أن سجل 12 هدفًا في كافة المباريات مع المنتخب الإنجليزي، معادلًا بذلك ​أفضل حصيلة تهديفية ​له مع منتخب إنجلترا.

ووصف كين هذا الإنجاز أنه دليل على الاستمرارية، وشكر زملاءه والمدربين على دعمهم.