مقاعد كبار الشخصيات.. رهان برشلوني جديد

يراهن نادي برشلونة الإسباني على ملعب «كامب نو» الخاص بالفريق الأول لكرة القدم، ليصبح أحد أبرز محركات إيراداته في الأعوام ​المقبلة، متوقعًا تحقيق عوائد مضمونة تقارب 700 مليون يورو، من بيع 2000 ترخيص طويل الأجل لمقاعد كبار الشخصيات، وفق ما أعلنه الكتالوني، الجمعة.

ويطرح برشلونة مقاعد كبار الشخصيات بموجب تراخيص طويلة الأجل ‌تتراوح بين 15 ‌و30 عامًا، مع ​سداد ‌قيمة ⁠التراخيص ​مقدمًا، فيما يتوقع ⁠النادي استكمال بيع جميع المقاعد خلال العامين ونصف المقبلين.

وأوضح برشلونة أن العوائد المنتظرة ستتدفق على مدى فترات العقود، في إطار استراتيجيته الهادفة إلى تحويل «كامب نو»، بعد مشروع إعادة تطويره ⁠الضخم، إلى مصدر دخل مستدام، يعزز موارده ‌المالية على المدى الطويل.

وأبرم النادي ​الإسباني في ‌ديسمبر 2024، صفقات لبيع حقوق ‌475 مقعدًا من فئة كبار الشخصيات بعقود تصل مدتها إلى 30 عامًا، مقابل 100 مليون يورو.

وأكد برشلونة أنه نجح حتى ‌الآن في تسويق نحو 5000 مقعد من هذه الفئة، ما يضمن ⁠له ⁠إيرادات تتجاوز 380 مليون يورو، مع اختلاف مدد التراخيص الممنوحة للمشترين.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواصل فيه النادي الكتالوني البحث عن حلول تمويلية لمشروع تطوير الملعب، بعد أن ذكرت صحف عدة أن برشلونة يسعى إلى تأمين تمويل جديد بقيمة 510 ملايين يورو لمواجهة ارتفاع تكاليف المشروع، وتعويض النقص ​في الإيرادات ​المرتبط بأعمال التجديد.

ومن المتوقع اكتمال مشروع إعادة تطوير «كامب نو» بحلول موسم 2028ـ2029.