فرحة كورية

توج المنتخب الكوري الجنوبي الأول لكرة السلة 3×3، بالميدالية الذهبية، الجمعة، بعد فوزه على المنتخب القطري بنتيجة 19ـ10، في المباراة النهائية، وذلك ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية ناجويا 2026 (رويترز)