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فرحة كورية

2026.09.25 | 04:21 pm
توج المنتخب الكوري الجنوبي الأول لكرة السلة 3×3، بالميدالية الذهبية، الجمعة، بعد فوزه على المنتخب القطري بنتيجة 19ـ10، في المباراة النهائية، وذلك ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية ناجويا 2026 (رويترز)
فرحة كورية

فرحة كورية

فرحة كورية

فرحة كورية

فرحة كورية