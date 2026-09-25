الآسياد.. بالو يهدي البحرين ذهبية الـ10 آلاف متر

خطف البحريني بيرهانو بالو، الجمعة، ذهبية سباق 10 آلاف متر، ومواطنه ألبرت كيبتو الميدالية البرونزية، ذلك ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الآسيوية المنظمة في اليابان.

وقطع بالو مسافة السباق بزمن 28:27.51 دقيقة متقدمًا على الهندي جالفير سينج «28:29.38 د»، فيما حقق كيبتو 28:34:38 د.

وتُعد الذهبية الثالثة للبحرين في منافسات ألعاب القوى بعد ذهبيات ويلفريد يافي، في المسافة ذاتها للسيدات، والتتابع المختلط 400 م أربع مرات، والرابعة في مختلف المسابقات بعد ذهبية السباح ميشال أرخانجيلسكي في سباق 50 م فراشة.

ورفعت البحرين رصيدها إلى 7 ميداليات بعد فضيتي ديانا بوجوسيان، ومحمد نبييف في الفنون القتالية «أم أم آيه».

وارتفعت الحصيلة العربية في اليابان إلى 30 ميدالية، بينها 9 ذهبيات و10 فضيات و11 برونزية، تتقاسمها ثماني دول.