ذهبية بحرينية

خطف البحريني بيرهانو بالو، الجمعة، ذهبية سباق 10 آلاف متر، ومواطنه ألبرت كيبتو الميدالية البرونزية، وذلك ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الآسيوية المنظمة في اليابان (الفرنسية) و(رويترز)