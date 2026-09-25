خيمينز يراقب 5 هلاليين في الإجازة

يتابع الجهاز الطبي في فريق الهلال الأول لكرة القدم، بقيادة الإسباني خوان خيمينز، البرامج العلاجية والتأهيلية للاعبين المصابين خلال فترة الإجازة الحالية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن الفرنسي ثيو هرنانديز، الإنجليزي أولي واتكينز، علي لاجامي، سالم الدوسري، وحمد اليامي، يواصلون برامجهم التأهيلية محليًا، وسط متابعة مستمرة لآخر مستجدات إصاباتهم، خلال فترة توقف منافسات دوري روشن السعودي، تزامنًا مع مشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي «خليجي 27»، الجارية في جدة.

ويشتكي ثيو من العضلة الضامة، وواتكينز من آلام في أسفل الظهر، ولاجامي من عضلة الفخذ.

وأجرى الدوسري عملية جراحية في وتر الركبة، يوليو الماضي، فيما يخضع اليامي للتأهيل بعد عملية في وتر الرضفة للركبة أجراها مارس الماضي.

ويعاود لاعبو الفريق الأزرق، الأربعاء، تدريباتهم الجماعية، استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري، إذ يلتقي الهلال المتصدر نظيره الاتحاد، في الجولة الثامنة 10 أكتوبر المقبل.