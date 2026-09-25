قرار يبعد «العقيلات» عن دراما رمضان المقبل

كشفت لـ«الرياضية» مصادر قريبة، عن أن المسلسل السعودي «العقيلات» الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل في موسم الدراما تقرر تأجيل عرضه إلى وقت لاحق، وبيّنت المصادر أن العمل الذي يلعب دور البطولة فيه النجم الكبير ناصر القصبي تأجل وقت تصويره بعد أن كان مقررًا مسبقًا أن تدور كاميراته خلال الأشهر الماضية.

وأوضحت المصادر نفسها أن سبب التأجيل يعود إلى إعادة كتابة بعض الحلقات ودخول أسماء إضافية في ورشة الكتابة إلى جانب امتداد العمل إلى 30 حلقة بدلًا من 20، وتسبب ذلك في اتخاذ قرار التأجيل إلى رمضان ما بعد المقبل أو عرضه في موسم آخر.

وكان القائمون على العمل لا يزالون في طور اختيار أبرز النجوم الذين سيظهرون مع النجم ناصر القصبي الذي يخلع عباءة الكوميديا من جديد ويعود إلى التراجيديا التي اشتهر بها في مسلسل «العاصوف». وكانت آخر مسلسلات القصبي «فبراير الأسود» الذي عرض 2025م.

وتدور أحداث مسلسل «العقيلات» حول رحلة القوافل التجارية التي انطلقت من نجد نحو العراق والشام، ويحاكي العمل الواقع الاقتصادي والنسيج الاجتماعي والأحداث التي ظهرت في ذلك الزمن، والتحديات التي واجهتهم.