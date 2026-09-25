الدبيسي يخطف البرونزية

أحرز السعودي محمد الدبيسي، الجمعة، الميدالية البرونزية في منافسات «رمي المطرقة»، بعد تحقيقه المركز الثالث بمسافة 71:53 ضمن دورة الألعاب الآسيوية العشرين «ناجويا 2026» (المركز الإعلامي ـ فريق السعودية)