«جونكور» تستبعد رواية بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي

أعلنت لجنة تحكيم جائزة «جونكور» الأدبية العريقة، الجمعة، سحب رواية الكاتب تيليسون أوريليان من قائمة الأعمال المرشحة لجائزتها، على خلفية اتهامات بالسرقة الأدبية واستخدام الذكاء الاصطناعي طالت الكاتب الكندي-الهايتي.

وأوضحت اللجنة في بيان أن القرار ينبع من الرغبة في الحفاظ على نزاهة جائزة «جونكور»، واللجنة التي يتمثل دورها الأساسي في دعم الأعمال الأدبية التي يكتبها رجال ونساء والاحتفاء بها.

وبررت اللجنة القرار بالإشارة إلى سرقات أدبية قام بها مؤلف الرواية على مر الزمن، وكشف عنها حديثًا، فضلًا عن النتائج المتطابقة لتحليلات أجراها باحثون وصحافيون موثوقون، تظهر أن الرواية يُرجح أن تكون إلى حد كبير نتاجًا للذكاء الاصطناعي.

وأضافت: «نريد توجيه رسالة واضحة مفادها أننا لا نقبل ولا نؤيد بأي شكل من الأشكال كتابة نصوص بمساعدة الذكاء الاصطناعي».

وتعلن اللجنة التي يرأسها الكاتب فيليب كلوديل، قائمتها الثانية للأعمال الأدبية المرشحة للجائزة في السادس من أكتوبر المقبل.