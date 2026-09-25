«خليجي 27» يخفض أسعار التذاكر.. والأقل بـ 20 ريالا

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، بالاتفاق مع اللجنة المحلية المنظمة لبطولة «خليجي 27»، تخفيض أسعار تذاكر المباريات الجارية في جدة حتى 6 أكتوبر 2026 بحسب ما جاء على موقعه، الجمعة.

وبموجب الأسعار الجديدة، أصبحت تذاكر مباريات دور المجموعات متاحة عبر خمس فئات، حيث يبلغ سعر تذكرة فئة بريميوم 100 ريال، فيما تبلغ أسعار الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة 50 و30 و25 و20 ريالًا على التوالي.

أما بالنسبة لمباريات الدور نصف النهائي والمباراة النهائية، فقد تم تحديد سعر تذكرة فئة بريميوم عند 150 ريالًا سعوديًا، فيما تبلغ أسعار الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة 100 و65 و40 و30 ريالًا سعوديًا على التوالي.

ويأتي تحديث أسعار التذاكر ـ وفق بيان الاتحاد ـ بهدف توفير خيارات متنوعة ومناسبة للجماهير وتعزيز أجواء البطولة في المدرجات، بما يعكس المكانة التي تحظى بها كأس الخليج العربي لدى جماهير كرة القدم في المنطقة.

وتجرى منافسات «خليجي 27» في مدينة جدة بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية، وتتواصل مبارياتها حتى 6 أكتوبر 2026.

ويمكن للجماهير شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لبيع تذاكر البطولة، إلى جانب تطبيق GFF Tickets.

يذكر ان الأسعار السابقة، حددت فئة «بريميوم» بـ257 ريالًا، فيما جاءت الفئة الفضية عند 333 ريالًا، والذهبية بـ 2975 ريالًا.