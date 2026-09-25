برونزيتان تعززان حصاد السعودية في الآسياد

حققت السعودية ميداليتين برونزيتين، الجمعة، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية العشرين «ناجويا 2026»، عن طريق محمد الدبيسي في رمي المطرقة، وفريق الرياضات الإلكترونية في منافسات الألعاب القتالية.

وانتزع الدبيسي برونزية رمي المطرقة بعد حلوله ثالثًا بمسافة 71.53 متر، فيما أحرز فريق الرياضات الإلكترونية، المكوّن من بدر العمير «King of Fighters 15»، وأسامة الحجيلي «Street Fighter 6»، وشامان الزعاقي «Tekken 8»، الميدالية البرونزية في منافسات الألعاب القتالية.

وفي بقية النتائج السعودية، ودّع المنتخب السعودي الأولمبي منافسات كرة القدم من الدور ربع النهائي، عقب خسارته أمام أوزبكستان 0ـ3.

وفي السباحة، حلَّ رامي الرحموني سابعًا في نهائي سباق 400 متر حرة للرجال، مسجلًا زمنًا قدره 3:50.29 دقيقة.

وفي ألعاب القوى، أنهى عبد الله أبكر سباق 100 متر للرجال في الدور نصف النهائي بالمركز السادس، مسجلًا 10.43 ثانية.

وفي الرماية، جمع عبد الرحمن الجحيدلي 572 نقطة في منافسات البندقية 50 مترًا «ثلاثة أوضاع»، ليحتل المركز الـ28 من أصل 40 مشاركًا.

أما في الفروسية، فأنهت سامنتا الصيفي اليوم الأول من منافسات الترويض في المركز الـ29 بـ65.206 نقطة، فيما جاء أحمد الشربتلي في المركز الـ42 بـ58.790 نقطة، على أن تستكمل المنافسات السبت بدءًا من الـ09:00 صباحًا.