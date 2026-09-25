أتانجانا يكشف عن نواياه بالرحيل إلى أوروبا

كشف الفرنسي فالنتين أتانجانا، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن رغبته بالانتقال إلى اللعب في دوري أبطال أوروبا، وفي منتخب بلاده الأول، وفق حديثه لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، الجمعة.

وأوضح أتانجانا قائلًا: «أنا لاعب طموح، وأرغب اللعب في دوري أبطال أوروبا، وفي المنتخب الفرنسي الأول، لكن علي النجاح في الأهلي أولًا».

وشدد على سعادته بتمثيل الأهلي، واستقرار حياته في السعودية، وأن الدوري السعودي مكان مناسب لتطوير قدراته الفنية.

وقال اللاعب البالغ 21 عامًا: «علي أن أكون لاعبًا ناجحًا في الأهلي، فأنا لست لاعبًا صغيرًا الآن، والدوري السعودي نقطة مهمة لتطوري وانطلاق مسيرتي إلى المستوى العالي».

وتابع حول لعبه الموسم الماضي مع الإيفواري فرانك كيسيه، قائلًا : «لقد كنا نكون ثنائية تكاملية، حينما أهاجم هو يدافع، والعكس، لقد كونّا ثنائية رائعة، واللعب بجوار لاعب مثله يجعلك أفضل كلاعب، لقد أصبحت لاعبًا أفضل لأنني تزاملت مع أمثاله».

يذكر أن أتانجانا انضم إلى الأهلي في سبتمبر 2025 قادمًا من ستاد ريمس.

وبدأ اللاعب مسيرته في أكاديمية ريمس 2015، ومثَّل الفريق الأول لكرة القدم في 2021، ووقَّع أول عقدٍ احترافي له 7 مايو 2022، وجدَّده 3 أكتوبر 2023.

ولعب أتانجانا مع الأهلي الموسم الجاري 11 مباراة في جميع المسابقات، سجل فيها هدفًا، ولم يسهم في أي صناعة.