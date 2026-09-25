إدانة سيتي بـ 114 مخالفة مالية.. وخصم النقاط والهبوط عقوبات متوقعة

دانت لجنة مستقلة شكلها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم نادي مانشستر سيتي بارتكاب 114 مخالفة للقواعد المالية الدوري الممتاز بعد تحقيقات استمرت عدة أعوام، بحسب تقرير نشره موقع «ذا أثليتيك» الجمعة.

وكانت وُجهت إلى النادي اتهامات بارتكاب 115 مخالفة في فبراير 2023 وهي تهم نفاها النادي بشدة، ومن المتوقع أن يستأنف القرار، ولكن في حال فشل في ذلك، فقد يتضمن أسوأ سيناريو خصم النقاط بأثر رجعي، ما قد يؤثر على بعض الألقاب، أو حتى الهبوط بحسب التقرير.

وأوضح التقرير أن التهم تعود إلى موسم 2009ـ2010 وحتى اختتام التحقيق الذي استمر خمسة أعوام في موسم 2022ـ2023، وخلال تلك الفترة توج النادي بعدد كبير من الألقاب خلال تلك الفترة، حيث فاز بـ 20 بطولة.

وأحيل النادي إلى اللجنة في فبراير 2023، في الوقت الذي كان فيه في طريقه للفوز باللقب الثالث من أصل أربعة ألقاب متتالية في الدوري الممتاز.

واتُهم النادي بعدم الإبلاغ عن معلومات مالية دقيقة لتسعة مواسم امتدت من 2009ـ2010 إلى 2017ـ2018، إضافة إلى عدم تقديم تفاصيل كاملة عن راتب المدرب السابق روبرتو مانشيني بين 2009ـ2010 و2012ـ2013.

كما اتُهم بعدم تقديم تفاصيل كاملة عن الأجور في العقود المبرمة مع اللاعبين بين عامي 2010ـ2011 و2015ـ2016، وعدم التعاون مع التحقيق خلال الفترة من 2018 إلى 2023.

ورحب النادي في ذلك الوقت، الذي وجهت إليه الاتهامات، بفرصة نظر لجنة «بشكل محايد في مجموعة الأدلة الشاملة التي لا تقبل الدحض، وتدعم موقفنا».

وبعد أربعة أشهر من توجيه الاتهام، فاز النادي بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.