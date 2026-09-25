في الآسياد.. فريق السعودية يحصد البرونزية

حصد فريق السعودية للرياضات الإلكترونية، الجمعة، الميدالية البرونزية، في منافسات الألعاب الأولمبية الآسيوية ناجويا 2026.

وجاءت برونزية فريق السعودية للرياضات الإلكترونية، في مسابقة «فايتنج جيمز»، بواسطة الثلاثي بدر العمير في لعبة «كينج أوف فايتر 15»، وأسامة الحجيلي في «ستريت فايتر 6»، وشامان الزعاقي في «تيكن 8».

وتأهل الثلاثي، إلى نصف نهائي المسابقة، بعد فوزهم في ربع النهائي على الإمارات بنتيجة 3ـ 1، بعدما تجاوزوا دور المجموعات بتغلبهم على قيرغزستان بثلاثية نظيفة، والبحرين 3 ـ 1، قبل أن يخسروا في دور الأربعة أمام كوريا الجنوبية 1 ـ 3.