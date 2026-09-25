المشيفري: مجاراة الأخضر صعبة

وصف عبد الرحمن المشيفري، لاعب المنتخب العُماني الأول لكرة القدم، مواجهة المنتخب السعودي بـ«الصعبة» قبل اللقاء الذي يجمعهما، السبت، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى في «خليجي 27» وفق ما ذكره في تصريح خاص لـ«الرياضية».

شدد لاعب عُمان على صعوبة المهمة أمام أحد أبرز منتخبات القارة الآسيوية، مبينًا أن مجاراة إيقاع «الأخضر» تمثل أحد أبرز التحديات، في ظل المستوى التنافسي المرتفع الذي تعيشه كرة القدم السعودية.

وتطرق المشيفري إلى فرص احتراف اللاعب العُماني في الدوري السعودي، مؤكدًا امتلاك اللاعبين في بلاده المقومات اللازمة للمنافسة، مستشهدًا بتجارب سابقة ناجحة.

وأضاف: «أنا سعيد جدًا بتجربتي الحالية مع القادسية في الدوري الكويتي، والدوري السعودي تنافسي وجاذب لجميع اللاعبين».

وأشار إلى أن الضغوط لا تتوقف في ظل تطلعات الجماهير لتحقيق إنجاز تاريخي، مضيفًا: «الجماهير العُمانية متلهفة لتحقيق إنجاز يُسجل في كتب التاريخ».

واختتم المشيفري حديثه بالتأكيد على أن تحقيق بطولة مع المنتخب يبقى الهدف الأهم في مسيرته، وقال: «تحقيق لقب مع المنتخب لا يضاهيه أي إنجاز فردي، وأطمح إلى أن أكون ممن يعيدون الفرحة إلى الشارع الرياضي العُماني».