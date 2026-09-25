«الخيّال» يستعرض الفروسية في معرض الصقور

تحضر الخيل والفروسية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026، الذي ينطلق في الرياض مطلع أكتوبر المقبل، عبر تجربة حية تتيح للزوار الاقتراب من عالم الفروسية والتعرف على الموروث المرتبط بالخيل.

وتقدم تجربة «الخيّال» محتوى خاصًا بالفروسية ومهاراتها، إذ تمنح الزوار فرصة مشاهدة الخيل والتفاعل معها عن قرب، ضمن الأنشطة التي يحتضنها المعرض تحت شعار «تجربة للجميع».

ويجمع المعرض بين الخيل والصقور وعدد من عناصر الموروث السعودي المرتبطة تاريخيًا بالصيد والرحلات والحياة في الصحراء، إضافة إلى تجربة المقناص والعروض الفلكلورية.

وتستهدف تجربة الفروسية العائلات والأطفال والشباب، بهدف تعريف الأجيال الجديدة بمكانة الخيل ومهارات الفروسية، من خلال محتوى حي وتفاعلي.

وينظم المركز الوطني للصقور معرض الصقور والصيد السعودي الدولي خلال الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر المقبل، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال الرياض، بمشاركة مجموعة من التجارب والفعاليات التراثية والترفيهية.