موضي وخديجة تطربان جدة في «ليلة الوطن»

أحيت المطربتان السعوديتان موضي الشمراني، وخديجة معاذ، الخميس، حفلًا طربيًا، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، في جدة، برعاية الهيئة العامة للترفيه «GEA»، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ96.

وبدأت خديجة معاذ الحفل بمجموعة من أغنياتها، منها «خلوه يرحل»، «خاطري طايب»، «وينك حبيبي»، «القمر» و«محمل الشام»، واختتمت فقرتها بأغنية «يا بلادي واصلي»، التي رددها معها الجمهور في مشهد احتفالي وطني.

وأطلت موضي الشمراني، على المسرح وهي تُردد السلام الملكي السعودي بمشاركة الجمهور، قبل أن تواصل وصلتها الفنية بمجموعة من الأغنيات، منها، «كل إنسان يخطي»، «ساقي العطش»، «شكواي»، «يا قلبي تصبر» و«فوق هام السحب»، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وتواصل شركة «بنش مارك» تقديم تجارب فنية وترفيهية تواكب المناسبات الوطنية، من خلال ليلة احتفالية جمعت الفن السعودي بالأجواء الشعبية والوطنية.