السنغال تبدأ حقبة فييرا بنقطة موزمبيق

استهل المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم مشواره تحت قيادة مدربه الفرنسي باتريك فييرا بتعادل 1-1 أمام نظيره الموزمبيقي، الجمعة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة للتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

وتولى فييرا الفائز مع المنتخب الفرنسي بكأس العالم 1998 تدريب المنتخب السنغالي خلفًا لبابي تياو المقال من منصبه بعد نهاية كأس العالم 2026.

وتقدم المنتخب السنغالي بالنتيجة عن طريق نيوكلاس جاكسون في الدقيقة 32، لكن نظيره الموزمبيقي رفض الخسارة بعدما تمكن من إدراك التعادل عبر جيني كاتامو عند الدقيقة الثانية من الوقت الحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وضمت قائمة «أسود التيرانجا» في مواجهة موزمبيق ثلاثة لاعبين من دوري روشن السعودي، أحدهم شارك بديلًا في الشوط الثاني وهو إدريسا جاي لاعب وسط الدرعية، بينما جلس الآخران على دكة البدلاء دون أن يحصلا على فرصة المشاركة، وهما، خاليدو كوليبالي مدافع الهلال ومالانج سار مدافع نيوم.

وبهذه النتيجة، يكتفي كل منتخب بحصد نقطة في المجموعة التي تصدرها المنتخب السوداني بثلاث نقاط بعد فوزه 1-0 على إثيوبيا.