محفوظ.. معلم طرد رديف وشهد ثلاثية الأخضر

يقود الحكم البحريني عمَّار محفوظ مباراة أخرى للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بعدما أسندت إليه مهمة إدارة لقاء «الأخضر» مع عُمان، السبت، في ثاني جولات المجموعة الأولى من بطولة «خليجي 27»، التي تستضيفها جدة حتى 6 أكتوبر المقبل.

ويحمل عمّار، الذي أتمَّ في 7 أغسطس الماضي 40 عامًا، الشارة الدولية منذ مطلع 2016، فيما حصل في 2024 على الرخصة الدولية لـ «VAR»، وهو من حكام النخبة في آسيا.

وحسب صحيفة «الوسط» البحرينية، يعمل إلى جانب مسيرته التحكيمية معلمًا للتربية الرياضية لدى وزارة التربية والتعليم في بلاده.

وسبق له إدارة مباراة واحدة للمنتخب السعودي واجه فيها نظيره الباكستاني على أرضه في 6 يونيو 2024 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وانتهت بفوز «الصقور» 3ـ0، وغابت عنها القرارات التحكيمية المؤثرة.

وضبطت صافرته مباراتين للمنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الآسيوية 2022، الأولى ضمن دور المجموعات، والأخرى لحساب ربع النهائي، وخسرها الأخضر بنتيجة 1ـ2 أمام أوزبكستان، وشهدت طرد المهاجم السعودي عبد الله رديف في الوقت بدل الضائع.

في المقابل، قاد مباراة واحدة أيضًا لمنتخب عمان تعادل فيها مع الإمارات 1ـ1 ضمن دور المجموعات من بطولة كأس الخليج الماضية. واحتسب خلالها ركلة جزاء للإماراتيين تصدّى لها حارس مرمى عمان.