توخيل: بالمر يفوت فرصا كثيرة

أوضح الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن كول بالمر «يفوت فرصا كثيرة» لإثبات نفسه، بعدما اضطر صانع ألعاب لاعب تشيلسي إلى الانسحاب من أول قائمة ل«الأسود الثلاثة» منذ كأس العالم.

وكان بالمر من أبرز الغائبين عن قائمة توخيل لمونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والذي بلغ خلاله المنتخب الدور نصف النهائي.

وبدا أن بالمر يوجه رسالة إلى مدربه على المستوى الدولي، بعدما استهل الموسم الجديد بشكل لافت. لكنه كان واحدًا من خمسة لاعبين انسحبوا من قائمة المنتخب قبل التحاقهم بمعسكر التدريبات.

وقال توخيل قبل مواجهة إسبانيا بطلة العالم السبت ضمن دوري الأمم الأوروبية على ملعب ويمبلي: «بالتأكيد، إنها فرصة ضائعة أخرى.. إنه يفوت فرصًا كثيرة، وأنا لا ألومه على ذلك. هذه ببساطة حقيقة».

وأضاف: «إنه يغيب عن عدد كبير جدًا من المعسكرات بسبب الإصابات، وأنا لا أريد الاعتماد إلا على ما أشاهده بنفسي وما أراه داخل فريقي، ولهذا السبب عليك أن تكون موجودًا في المعسكر».

وتعرض توخيل لانتقادات واسعة بسبب دوره في انهيار منتخب إنجلترا في الدقائق الأخيرة، عندما خسر أمام الأرجنتين في الدور نصف النهائي من مونديال 2026 قبل شهرين. ولو نجح في الحفاظ على تقدمه 1-0، لكان قد واجه إسبانيا في نهائي كأس العالم.

لكن رجال لويس دي لا فوينتي تغلبوا على الأرجنتين، ليضيفوا لقبًا جديدًا إلى سجلهم بعد فوزهم بكأس أوروبا 2024 على حساب إنجلترا بالذات.

وقال توخيل إن التحدي الأكبر يتمثل في محاولة خلق الخطورة أمام منتخب إسباني لم تهتز شباكه سوى مرة واحدة في ثماني مباريات خلال كأس العالم.

وأوضح: «من الصعب جدًا، بطبيعة الحال، على أي منتخب في العالم أن يصنع الفرص أمامهم.. نريد ذلك بالطبع. لدينا خطة وطموح، ونريد أن نكون الفريق الذي يثبت عكس ذلك، وأن نكون الاستثناء للقاعدة، لكنهم في الوقت الحالي منتخب متكامل جدًا».