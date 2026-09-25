بالتعادل.. البرازيل تحرم أستراليا من الانتصار الثاني

حرم رايان المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم من تحقيق الانتصار الثاني على البرازيل بعد أن سجل هدف التعادل 1-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع في مباراة تجريبية الجمعة في تاونزفيل.

وسجل رايان، الذي نزل بديلًا في الشوط الثاني هدف التعادل برأسية في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليرفع عدد التعادلات بين المنتخبين إلى 3، فيما تتفوق البرازيل بثمانية انتصارات.

وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل: «كانت مباراة صعبة. أرضية الملعب لم تسمح بما يكفي لتقديم كرة قدم جيدة، لكننا أظهرنا روحًا قتالية حتى النهاية. أعتقد أنها كانت اختبارًا جيدًا لنا».

وبدت ركلة حرة نفذها الموهبة الأسترالية الشابة نستوري إيرانكوندا كافية لمنح «سوكروز» فوزًا مفاجئًا «68».

ومع بقاء النتيجة سلبية في منتصف الشوط الثاني، تقدم إيرانكوندا لتنفيذ ركلة حرة مباشرة، وسدد الكرة من فوق الحائط الدفاعي إلى الشباك، تاركًا حارس البرازيل هوغو سوزا واقفًا في مكانه بدون حراك.

لكن البرازيل اندفعت بعد ذلك وفرضت سيطرتها أمام منتخب أسترالي تراجع بشكل متزايد إلى الدفاع، ونالت مكافأتها قبل ثوانٍ من صافرة النهاية.

ومع سعي المنتخبين إلى إعادة البناء بعد خروجهما المبكر من كأس العالم العام الجاري، كانت أستراليا الطرف الذي فرض أفضليته في البداية. وسيطرت على الاستحواذ والمساحات، وهاجم عبر الطرفين مع إيجاد مساحات واسعة على الجانبين.

وكاد كونور ميتكالف لاعب الوسط أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة فقط، قبل أن تجبر تسديدة صاروخية من إيرانكوندا الحارس سوزا على التصدي ببراعة.

وتمكنت البرازيل من تجاوز تلك الفترة الصعبة وبدأت تدخل أجواء المباراة تدريجيًا، لتصبح أكثر خطورة عبر رافينيا مهاجم برشلونة الإسباني وإستيفاو مهاجم تشيلسي.

وأتيحت فرصة جيدة لرافينيا بعد 20 دقيقة برأسية ذهبت مباشرة إلى باتريك بيتش الحارس الأسترالي، قبل أن يُجبر إستيفاو بيتش على تصدٍ رائع بعد ذلك بخمس دقائق.

وبدا أن السيطرة البرازيلية أثمرت في الدقيقة 46 عندما سجل إستيفاو هدفًا، لكن مراجعة حكم الفيديو المساعد VAR أفضت إلى إلغائه بسبب خطأ سابق على قائد أستراليا هاري سوتار.

وشهد الشوط الثاني السيناريو عينه إلى حدٍ كبير، إذ سيطرت البرازيل على وسط الملعب، بينما وجد «سوكروز» مساحات على طرفي الملعب.

وكان الضيوف الطرف الأفضل بشكل طفيف، وبدا أن تسجيلهم هدفًا مسألة وقت ليس إلا، لكنهم فوجئوا بالركلة الحرة الرائعة التي نفذها إيرانكوندا.

ودافع الأستراليون بشراسة وبدا أنهم في طريقهم للحفاظ على الفوز، إلا أن ركلة ركنية في اللحظات الأخيرة أسفرت عن رأسية من رايان كانت أقوى من أن يتمكن بيتش من التصدي لها.