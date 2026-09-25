باباس يرفض تجريبيات الاتفاق

يخلو برنامج فريق الاتفاق الأول لكرة القدم خلال فترة التوقف الجارية من المباريات التجريبية، حسبَ مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وقرَّر المدرب الأسترالي آرثر باباس الاكتفاء بالحصص التدريبية اليومية، وما تشمله من مناوراتٍ فنيةٍ حتى موعد عودة دوري روشن السعودي.

وأدَّى الفريق، مساء الجمعة في الدمام، حصةً تدريبيةً، ركَّزت، كما أفادت المصادر، على تطوير بعض الجوانب التكتيكية، واختُتِمَت بمناورةٍ بين مجموعتين من اللاعبين.

وأظهر السلوفاكي ماريك روداك، حارس المرمى، جاهزيته التامة للعودة إلى المباريات، وشارك في المناورة.

ويغيب روداك عن المباريات منذ تعرُّضه إلى كسرٍ في مفصل اليد، خلال مايو الماضي، ويعتمد باباس منذ انطلاق الموسم الجاري على الحارس تركي بالجوش.

وبعد التوقف، يواجه الاتفاق، الذي يحتل المركز التاسع في الدوري برصيد 11 نقطةً، نظيرَه الخليج، 10 أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الثامنة.

وتعادل الفريق 3ـ3 مع القادسية، 11 سبتمبر الجاري، وحصل بعدها على إجازة ثمانية أيامٍ، ويتدرَّب يوميًّا داخل مقر النادي، منذ 20 من الشهر ذاته، استعدادًا لمباراة الخليج.