السودان يخطف نقاط إثيوبيا.. وغينيا بيساو يفاجئ تنزانيا

تصدر المنتخب السوداني الأول لكرة القدم المجموعة الخامسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 بعد فوزه الجمعة على ضيفه الإثيوبي بهدف دون رد في مستهل مبارياتهما.

ويلعب المنتخبان، اللذان شاركا إلى جانب مصر، في أول بطولة لأمم إفريقيا عام 1957 بالخرطوم، ضمن المجموعة التي تضم السنغال وموزمبيق اللذين اكتفيا بالتعادل 1ـ1 الجمعة.

وعلى ملعب جوبا الوطني بجنوب السودان، رد «صقور الجديان» لخسارته الأخيرة في التصفيات أمام إثيوبيا، التي فازت عليه بهدفين نظيفين في أديس أبابا في 2013.



وبعد أداء متقارب بين المنتخبين انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، فيما بدا المنتخب السوداني في البحث عن ثغرات للوصول إلى الشباك الإثيوبية، لكن بلا جدوى حتى جاءت الدقيقة 86، حيث حصل على ركلة جزاء ترجمها محمد عيسى بقوة في الشباك. وحافظ الدفاع السوداني على منطقته فيما تبقى من وقت، حارمًا إثيوبيا من إدراك التعادل.

وفي مباراة أخرى لحساب المجموعة العاشرة، حقق منتخب غينيا بيساو مفاجأة كبيرة بفوزه على تنزانيا 2ـ0 خارج ملعبه.



وضع فرانكولينو دجو الضيوف في المقدمة «33» قبل أن يضاعف ماما بالدي النتيجة «58».

حاول المنتخب التنزاني الرد بإجراء العديد من التبديلات في الشوط الثاني، لكنه لم يتمكن من اختراق دفاع غينيا بيساو المنظم.

وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة لأن تنزانيا هي واحدة من الدول الثلاث المضيفة لبطولة أمم إفريقيا إلى جانب كينيا ويوغندا وبالتالي فهي تضمن بالفعل مكانًا في النهائيات.

لن يتأهل من المجموعة إلا صاحب أعلى مركز باستثناء تنزانيا، ما يترك غينيا بيساو يتنافس مباشرة مع نيجيريا ومدغشقر على البطاقة المتبقية.