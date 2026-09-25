الشهادة المزورة تبعد إيمبولو عن سويسرا

استُبعد المهاجم بريل إيمبولو من تشكيلة المنتخب السويسري الأول لكرة القدم للمباريات المقبلة ضمن المستوى الثاني من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، بسبب تقديمه شهادات مزوّرة لفحوص كورونا خلال فترة تفشّي الجائحة.

وأعلن الاتحاد السويسري للعبة، الجمعة، عدم استدعاء لاعب أتلانتا يونايتد الأمريكي لكرة القدم من دون توضيح الأسباب، لكن بالنسبة إلى وسائل الإعلام السويسرية لا شك في أن القرار مرتبط بإدانته بغرامة مالية في نوفمبر 2025 بعد ادعائه الخضوع لفحوص كوفيدـ19 باستخدام شهادات مزوّرة.

وفي بلد لا تُنشر فيه الأحكام القضائية للعلن، لم يُكشف عن هذه العقوبة إلا أخيرًا عبر موقع «سويسرا اليوم» أو «شفايتس هويته» الإخباري.

وقال اللاعب السابق لموناكو ورين الفرنسيين في حديث لصحيفة «سانت جالر تاجبلات»، إنه «فهم أن سلوكه لم يكن صحيحًا» وإنه «تحمّل مسؤوليته».

وكان جرانيت تشاكا، قائد المنتخب، استُبعد أيضًا في بداية الأسبوع لاستخدامه شهادات مزوّرة للتلقيح ضد كوفيدـ19.

وأوضح أنه كان «يعاني من القلق والشك» خلال فترة الجائحة، وأنه كان «متحفظًا تجاه اللقاح».

وأعلن الاتحاد السويسري أن وضعه سيُعاد النظر فيه بعد فترة التوقف الدولية المقبلة.

وستلعب سويسرا مساء السبت في سكوبيي أمام مقدونيا الشمالية في أولى مبارياتها ضمن دوري الأمم الأوروبية، وهي المباراة التي كان إيمبولو «29 عامًا» موقوفًا عنها على أي حال. وبذلك سيغيب أيضًا أمام إسكتلندا في 29 سبتمبر في جلاسكو، ثم عن مباراتي سلوفينيا ومقدونيا الشمالية يومي 3 و6 أكتوبر في لوسرن.