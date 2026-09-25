الرابطة الإنجليزية تطالب «البريميرليج» بمليار جنيه

طالبت رابطة كرة القدم الإنجليزية الدوري الممتاز «البريميرليج» بدفع مليار جنيه إسترليني «1.3 مليار دولار» على مدى خمسة أعوامٍ في إطار المفاوضات الجارية بشأن اتفاقٍ جديدٍ لتقاسم الإيرادات.

وذكر التقرير الذي نشرته شبكة «سكاي نيوز»، الجمعة، ‌أن ‌أندية ⁠الدوري الممتاز أُبلِغَت ⁠في اجتماعٍ عُقِدَ، الخميس، بأن رابطة كرة القدم الإنجليزية تطالب بدفعاتٍ سنويةٍ قدرها 207 ملايين جنيه إسترليني على مدى خمسة أعوامٍ.

وجاء في ⁠تقاريرَ إعلاميةٍ، في وقتٍ ‌سابقٍ من العام الجاري، أن «البريميرليج» اقترح ‌دفع 1.5 مليار ‌جنيه على مدى عشرة أعوامٍ، إضافةً إلى التمويل الحالي الذي يقدمه دوري الأضواء.

ورفض متحدِّثٌ باسم الرابطة الإنجليزية التعليق على الموضوع، مشيرًا إلى أن المناقشات ⁠لا ⁠تزال جاريةً.

وذكرت تقاريرُ، أن الدوري الممتاز دفع نحو 137 مليونًا للدرجات الثلاث الأدنى في الدوري التي تقع تحت مظلة الرابطة الإنجليزية الموسم الماضي، وهي دوريات الدرجة الثانية والثالثة والرابعة.